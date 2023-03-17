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    В Израиле

    Названо имя женщины, убитой в Хайфе: Дарья Лейтель

    время публикации: | последнее обновление:
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    Названо имя женщины, убитой в Хайфе: Дарья Лейтель
    Фото погибшей из соцсетей

    Утром в пятницу, 17 марта, в Хайфе в квартире жилого дома на улице Дерех а-Ям было найдено тело молодой женщины примерно со следами насилия. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть.

    Был задержан муж убитой женщины, мужчина 35 лет, который сам позвонил в полицию и сообщил, что убил супругу – задушил и ударил по голове молотком.

    В квартире в это время находились дети – три маленькие девочки, которые спали. После задержания подозреваемого дети были вывезены из квартиры и переданы под опеку сотрудников социальных служб.

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    Позже днем была разрешена к публикации информация о том, что убита 31-летняя Дарья Лейтель.

    Известно, что семья жила небогато: Дарья училась, а ее муж подрабатывал случайными заработками. В 2021 году в отношении мужа было возбуждено уголовное дело за угрозы в адрес жены. Однако пара продолжала жить вместе.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Марта 2023
    В Хайфе убита молодая женщина, задержан ее муж
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