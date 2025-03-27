Внимание, розыск: пропал 52-летний Мени Амрани из Иерусалима

Полиция Израиля просит помощи в розыске 52-летнего Мени Амрани из Иерусалима. В последний раз видели 26 марта, когда он выходил из своего дома на улице Теодора Лави.

Приметы: рост 1.85, полного телосложения, короткая стрижка, карие глаза, борода. Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5391550 или 100.