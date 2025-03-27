Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 27 марта, температура повысится и будет значительно выше среднесезонной, особенно в горных и внутренних районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 19-27, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 23-31, в Беэр-Шеве – 19-34, в Мицпе-Рамоне – 19-31, на побережье Мертвого моря – 25-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-28, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-25, на Голанских высотах – 19-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 10-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 5 км/ч).

В пятницу – облачно и жарко, температура будет значительно выше среднесезонной. В субботу-воскресенье жара спадет.