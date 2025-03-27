Полиция заявила, что по делу о беспорядках рядом со "Сде-Тейман" официального запроса не было

Полиция Израиля прокомментировала сообщения о начале расследования в отношении министра Амихая Элияху и депутатов Кнессета Нисима Ватури и Цви Суккота по подозрению в участии в беспорядках возле базы "Сде-Тейман".

Накануне вечером прокуратурой было объявлено, что "по просьбе полиции" юридический советник правительства Гали Баарав-Миара и государственный прокурор Амит Исман разрешили начать такое расследование.

Однако в заявлении полиции сказано: "Мы сожалеем, что государственная прокуратура и юридический советник правительства предпочитают связываться с израильской полицией через средства массовой информации, а не напрямую. Генеральный инспектор полиции и отдел расследований не получали официального запроса относительно расследования в отношении министров и членов Кнессета. Расследование не будет проводиться до тех пор, пока официальный запрос не будет получен генинспектором и одобрен им".

В июле 2024 года десятки демонстрантов ворвались на территорию военной базы "Сде-Тейман" в знак протеста против ареста военнослужащих, подозреваемых в издевательствах над задержанными боевиками ХАМАСа. На видео, которые были сняты во время беспорядков, были запечатлены несколько депутатов Кнессета.