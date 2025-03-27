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Израиль

Подписан приказ о разрушении дома террориста-убийцы

время публикации: 27 марта 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 11:58
Подписан приказ о разрушении дома террориста-убийцы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий Центральным округом ЦАХАЛа подписал приказ о сносе дома террориста Султана аль-Гани, убившего 18 августа 2024 года в промзоне Бар-Он 38-летнего охранника Гидеона Пери, жителя поселка Кдумим.

Семья аль-Гани может подать апелляцию.

18 августа 2024 года Султан аль-Гани напал на охранника на КПП в промзоне Бар-Он с молотком, ударив его по голове и похитив оружие. Террорист скрылся с места теракта на краденом автомобиле с израильскими номерами. От полученных травм охранник скончался.

Султан аль-Гани работал на одном из предприятий промышленной зоны Бар-Он, у него было официальное разрешение на работу.

Израиль
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