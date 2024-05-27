Полицией задержан один из участников пикета возле дома Бени Ганца

Возле дома министра Бени Ганца в Рош а-Аин был проведен пикет, в котором участвовали родственники похищенных израильтян. Участники пикета требовали от Бени Ганца немедленно выйти из правительства.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что пикет в Рош а-Аин возле дома общественного деятеля не был согласован, и поэтому был "незаконным".

Полицейские были отправлены к месту проведения пикета после поступившего в полицию вызова.

За отказ подчиняться требованиям полицейских и оказание сопротивления был задержан один из участников пикета. Задержанному 45 лет, он является жителем Тель-Авива.