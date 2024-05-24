Ганц у "красной черты", "дипломатическое цунами" на службе коалиции. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Эта политическая неделя началась на исходе прошлой субботы, когда глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц предъявил ультиматум премьер-министру. Условия этого ультиматума были настолько суровыми, а требования настолько разносторонними, что даже при наличии желания, у Нетаниягу почти нет шанса спасти союз с Ганцем. То ли от отсутствия желания, то ли от осознания невозможности, к настоящему моменту Нетаниягу не предпринял ни одного активного шага для спасения правительства чрезвычайного положения. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы после 8 июня коалиция в ее нынешнем виде продолжила работать.

Бени Ганц: у "красной черты"

Выход Бени Ганца из коалиции ожидался. Стагнация в опросах, давление со стороны избирателей, активистов и даже некоторых депутатов, критика в СМИ и неспособность эффективно повлиять на ход войны, подтолкнули Ганца к "красной черте". К ней, но не за нее. Ганц не стал объявлять о выходе из правительства, не стал формировать союз с Лапидом или кем-либо еще за спиной премьер-министра. Глава "Махане Мамлахти" знает, что выходить из правительства нужно так, чтобы у избирателей не закралось подозрение в политических мотивах, стоящих за этим шагом.

Ганц оказался в очень непростой ситуации. Выйдя из правительства, он вновь будет вынужден бороться за нишу с Яиром Лапидом. Глава "Еш Атид" и депутаты от его партии неустанно будут повторять излюбленную в Израиле фразу "мы тебе говорили" (אמרנו לך), напоминая, что отказались войти в правительство. Совершенно неочевидно, что те, кто готовятся к возобновлению массовых демонстраций против правительства, забудут Ганцу, что он более семи месяцев в этом самом правительстве находился.

И все же, с политической и только с политической точки зрения, выход Ганца из правительства – это едва ли не единственная возможность "Махане Мамлахти" сохраниться. Те, кто митингуют против правительства, давно обозначили Ганца и Айзенкота в качестве мишеней для атак. С точки зрения противников правительства, "Махане Мамлахти" дает легитимацию коалиции, и их выход оставит Нетаниягу со Смотричем и Бен-Гвиром, что заметно облегчит задачу по обвалу правительства. Этот довод неоднозначен, так как однородная коалиция может оказаться более стабильной, чем широкое правительство национального единства. Однако давление противников правительства на "Махане Мамлахти" усиливалось и начало отражаться в опросах. Ганц понял, что дальше тянуть не сможет и сделал выводы.

До 8 июня – даты, обозначенной Ганцем, в качестве дедлайна для выполнения его требований Биньямином Нетаниягу – еще есть время. В политике нет ничего окончательного, и при желании всегда можно найти формулировки, позволяющие обойти самые громкие обещания и твердые клятвы. Ганц знает это лучше многих в израильской политике. Его "я никогда не войду в правительство Нетаниягу", повторявшееся раз за разом перед выборами 2020 года, оставалось актуальным ровно до того момента, когда Нетаниягу и Ганц пришли к соглашению и нашли хорошее, как им казалось, объяснение. Складывается впечатление, что на сей раз ситуация иная. Ганцу будет крайне тяжело, почти невозможно, объяснить продолжение работы в правительстве, если ультиматум из шести пунктов не будет выполнен.

"Ликуд" против Ганца и Галанта, скандал с AP

На первом этапе работы "коалиции 64", когда главной темой политической повестки дня была юридическая реформа, у многих складывалось впечатление, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, если не ушел от дел, то во всяком случае, заметно утратил интерес к происходящему. Сегодня многие в политической системе говорят о том, что ситуация повторяется во всяком случае в том, что происходит в его собственной фракции и широком кабинете министров. Нетаниягу, говорят в Кнессете, так занят войной, США, Гаагой и Саудовской Аравией, что не в состоянии контролировать Шломо Караи.

Инцидент с конфискацией аппаратуры журналистов агентства Associated Press (AP) был настолько шокирующим, что на него даже не успели отреагировать. Это было большим благом для Израиля, потому что если бы Караи по распоряжению Нетаниягу не отыграл бы назад в тот же день, скандал был бы не громким, а очень громким. Хронология этого фарса пока не до конца ясна. Знал ли Биньямин Нетаниягу о намерении его министра связи совершить акцию в отношении одного из наиболее известных СМИ на планете? Если да, то почему разрешил? Если нет, то как такое возможно? Как бы то ни было, это случилось и, на сей раз, Нетаниягу пришлось действовать быстро. В условиях нависшей угрозы издания Международным уголовным судом ордера на арест, в условиях крайне сложной международной ситуации премьер-министр не мог себе позволить еще и обвинений в нарушении свободы СМИ в Израиле. На сей раз замять скандал удалось, но оппозиция сделает все, чтобы он не забылся как можно дольше. Говорят, что умный человек сумеет выбраться из ситуации, в которую мудрый не попадет. Умному Нетаниягу вновь не хватило мудрости.

Ранее, в день открытия сессии Кнессета, на заседании фракции "Ликуд" разразился скандал, когда депутаты обрушились с обвинениями на министра обороны Йоава Галанта. Глава оборонного ведомства попытался объяснить свою позицию и свои разногласия с премьер-министром, однако депутаты не были заинтересованы в его объяснениях. Депутат Амит А-Леви в эфире "Кан РЭКА" подверг резкой критике форму ведения войны Галантом и назвал результаты "плачевными". При этом и сам А-Леви, и остальные депутаты от "Ликуда" атакуют министра обороны, а также коалиционных партнеров "Ликуда", не критикуя премьер-министра. История про хорошего царя и плохого боярина в израильской ее интерпретации налицо.

Если Галант надеялся реабилитироваться в глазах товарищей по партии, его ждало разочарование. Вероятно, он сам это понял и к концу заседания сменил тон. Если в начале заседания он еще пытался найти общий знаменатель с ликудниками, вновь и вновь повторяя, что он возражает против создания палестинского государства, под конец заседания он утратил обязательную в политике сдержанность и заявил, что ""Ликуд" – это партия последователей Бегина, а не последователей Бен-

Гвира". Большую часть времени Нетаниягу молчал.

Министр обороны не оставил своих попыток найти путь к сердцам правых израильтян, но делает это довольно неуклюже. 22 мая стало известно, что Галант расширил действие указа, отменяющего закон о размежевании на территории северной Самарии. До сих пор указ касался только района, где до размежевания находилось поселение Хомеш. Галант торжественно объявил о расширении действия указа и на территории, где ранее стояли Са-Нур, Ганим и Кадим. Для дополнительной убедительности канцелярия Галанта распространила торжественное заявление совместно с главой регионального совета Самарии Йоси Даганом, очень известным и влиятельным в "Ликуде" человеком. Не успели правые как следует порадоваться, выяснилось, что всё, как сегодня говорят, не так однозначно. Стало известно, что район, о котором идет речь, объявлен закрытой военной зоной. Радость была преждевременной.

Галант понимает, что реанимировать его статус в "Ликуде" будет почти невозможно. Однако вопрос своего политического будущего он решит максимально близко к выборам.

"Дипломатическое цунами" на службе коалиции

Это была плохая неделя с точки зрения внешнеполитических позиций государства Израиль. То, что началось с решения прокурора МУС потребовать издания ордеров на арест Нетаниягу и Галанта, продолжилось заявлением нескольких европейских государств о признании независимости "палестинского государства", завершается напряженным ожиданием решения Международного суда справедливости в Гааге по поводу просьбы ЮАР издать судебный запрет на продолжение войны в Газе.

Однако, если судить по опросам последних дней, внешнеполитические беды положительно влияют на рейтинг правительства. В опросе, результаты которого были опубликованы 23 мая радиостанцией "Кан Бет", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, блок партий, формирующих нынешнюю коалицию, набрал бы 52 мандата. Это один из лучших показателей для нынешней коалиции с момента начала протестов против юридической реформы. На данном этапе безусловно рано делать выводы об изменении тенденции. Однако давнее правило израильской политики, согласно которому внешнее давление консолидирует общество вокруг правительства, особенно, если речь идет о правительстве правого лагеря, оправдывает себя вновь.

Но оптимизм в коалиции обманчив. Если, как ожидается, "Махане Мамлахти" покинет коалицию в ближайшие недели, и Нетаниягу останется в окружении своих "естественных партнеров", а война будет продолжаться без каких-либо заметных изменений, общественная атмосфера может измениться вновь и вернуться к той, что была перед войной. Многие израильтяне не изменили своего базисно отрицательного отношения к коалиции Нетаниягу-Бен-Гвир-Смотрич-ультраортодоксы. Не случайно, по опросам подавляющее большинство выступает за проведение досрочных выборов – незамедлительно или сразу после завершения войны.

Оппозиция: против Гааги и против Нетаниягу

Начало сессии Кнессета, совпавшее с осложнением внешнеполитической ситуации, поставило и оппозицию в непростое положение. Оптимизм в их кругах в связи с ожидающимся выходом Бени Ганца и Гади Айзенкота из коалиции, а также с кризисом вокруг Галанта в "Ликуде", сменился осознанием необходимости проявить солидарность на фоне давления, которое оказывается на Израиль извне. Исключение составила партия "Авода". Ее депутаты вместе с РААМ и ХАДАШ-ТААЛ отказались на этой неделе подписать декларацию против действий Международного уголовного суда в Гааге. 106 депутатов подписали декларацию. В "Аводе" назвали ее актом политической манипуляции и отказались подписывать. "Это стандартный путь, которым всегда идет Нетаниягу: пустые, бессмысленные декларации вместо решений лидера и ответственных действий", – заявила депутат Кнессета Наама Лазими. На следующей неделе в "Аводе" пройдут праймериз и перед выборами кандидаты и их сторонники обозначают свои позиции особо рьяно. "Авода" продолжает последовательное движение влево.

Остальные оппозиционные партии высказались почти одинаково. "Я подпишу декларацию против Гааги, но что происходит с решениями по поводу севера?" – сказал Яир Лапид и добавил, что ситуация в отношениях с МУС является свидетельством "крупнейшего дипломатического провала".

Глава НДИ Авигдор Либерман назвал решение главного прокурора МУС антисемитским, и тут же обвинил правительство в том, что "никто систематически не занимался вопросами на международном уровне". "Самое провальное правительство в истории Израиля не преуспевает и в этом вопросе", – добавил Либерман.

Ближайшие недели обещают быть критическими. Продолжение операции в Рафиахе, решающая фаза переговоров по вопросу о нормализации отношений с Саудовской Аравией, возобновление переговоров по сделке с ХАМАСом. Одновременно приближается 2 июня, когда БАГАЦ будет рассматривать апелляцию против не призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ. Внешняя политика вновь тесно переплетена с внутренней и неясно, что в приоритете.