ЦАХАЛ: в Ливане были атакованы две группы террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в воскресенье бойцами подразделения 869 было замечено звено террористов в здании, принадлежащем террористической организации "Хизбалла" в районе деревни Ярун на юге Ливана. По зданию был нанесен удар с воздуха.

Также была замечена силами разведроты бригады "Голани" и ликвидирована с воздуха группа боевиков "Хизбаллы" в районе деревни Хула.

Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане, включая склад вооружений и военный объект в Мис аль-Джабале и инфраструктуру террора в районе деревень Аль-Хиам и Хула.