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Израиль

ЦАХАЛ: в Ливане были атакованы две группы террористов

время публикации: 27 мая 2024 г., 07:28 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 08:00
ЦАХАЛ: в Ливане были атакованы две группы террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в воскресенье бойцами подразделения 869 было замечено звено террористов в здании, принадлежащем террористической организации "Хизбалла" в районе деревни Ярун на юге Ливана. По зданию был нанесен удар с воздуха.

Также была замечена силами разведроты бригады "Голани" и ликвидирована с воздуха группа боевиков "Хизбаллы" в районе деревни Хула.

Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане, включая склад вооружений и военный объект в Мис аль-Джабале и инфраструктуру террора в районе деревень Аль-Хиам и Хула.

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