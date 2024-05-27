ЦАХАЛ: в Ливане были атакованы две группы террористов
время публикации: 27 мая 2024 г., 07:28 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 08:00
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в воскресенье бойцами подразделения 869 было замечено звено террористов в здании, принадлежащем террористической организации "Хизбалла" в районе деревни Ярун на юге Ливана. По зданию был нанесен удар с воздуха.
Также была замечена силами разведроты бригады "Голани" и ликвидирована с воздуха группа боевиков "Хизбаллы" в районе деревни Хула.
Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане, включая склад вооружений и военный объект в Мис аль-Джабале и инфраструктуру террора в районе деревень Аль-Хиам и Хула.