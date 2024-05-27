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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны шесть подозреваемых, уничтожена машина с боеприпасами

время публикации: 27 мая 2024 г., 13:18 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 13:18
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны шесть подозреваемых, уничтожена машина с боеприпасами
Пресс-служба ЦАХАЛа

27 мая силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали шесть подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Хевроне, Байт-Уммаре (около Хеврона), Кафр-Дане (около Дженина), а также в лагере Акабат Джабр (южная окраина Иерихона). Конфискованы оружие и боеприпасы.

В ходе операции в Кафр-Дане было конфисковано оружие, кроме того был уничтожен автомобиль, в котором находились боеприпасы (см. видео).

Происходили вооруженные столкновения.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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