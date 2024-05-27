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Израиль

Солдат ЦАХАЛа удаляют из мошава Маргалийот

время публикации: 27 мая 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 13:18
Вид на мошав Маргалийот
Wikipedia.org. Фото: Chaver83 (talk)

Жители мошава Маргалийот, находящегося в полутора километрах западнее Кирьят-Шмоны, приняли решение удалить военнослужащих ЦАХАЛа со своей территории.

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", решение было принято после обстрела населенного пункта, в результате чего противотанковый снаряд попал в здание на территории мошава, причинив ущерб. Пострадавших не было.

Как пишет издание, сообщение было передано в штаб региональной бригады (חטמ"ר).

Глава совета мошава Эйтан Давиди опубликовал заявление: "Мы закрываем пункт связи с армией и

закрываем ворота поселка. Никто не выходит и никто не входит, в том числе солдаты. Группа быстрого реагирования временно переводится в другой поселок. Маргалийот нуждается в защите не от "Хизбаллы", а от правительства Израиля, которое разрушает мошав своими решениями. Решения правительства и министерства сельского хозяйства причиняют нам больший вред, чем противотанковые снаряды "Хизбаллы"".

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