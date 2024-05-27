Иракские боевики-шииты заявили, что выпустили три БПЛА в сторону Эйлата

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" в ночь на 28 мая заявила, что выпустила три ударных БПЛА в сторону Эйлата.

Это заявление было распространено после того, как в Эйлате прозвучал сигнал воздушной тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения БПЛА. Жители Эйлата сообщили, что наблюдали перехват как минимум двух воздушных целей над Красным морем.

"Исламское сопротивление в Ираке" в последнее время регулярно рапортует о запусках БПЛА и крылатых ракет в сторону Израиля, но всё реже заявляет, что цель была поражена. Чаще всего целью боевики называют Эйлат.

Отношение к заявлениям этой группировки несколько изменилось после того, как ЦАХАЛ подтвердил факт попадания БПЛА в одно из строений на территории военной базы в Эйлате в ночь на 1 апреля, а также после подтвержденного участия проиранских боевиков в Ираке в массированной атаке на Израиль 14 апреля. Позже ЦАХАЛ неоднократно подтверждал перехват "воздушных целей, летевших с востока".

Несколько раз боевиками "Исламского сопротивления в Ираке" утверждалось, что они запустили БПЛА по порту Ашдод, потом утверждалось, что ими был атакован некий морской объект на территории Израиля, затем заявлялось об ударе по хайфскому порту, дважды было заявлено об атаке на аэропорт "Бен-Гурион", были фейковые "атаки" на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и военную авиабазу "Пальмахим", утверждалось, что была атакована "электростанция в Тель-Авиве" и "министерство сионистской оккупационной армии" в Тель-Авиве, а также аэропорт в Хайфе, газодобывающая платформу "Левиатан" и нефтяной терминал в Ашкелоне. Данные заявления ни разу не подтверждались никакими источниками в Израиле. Были и фейковые "удары" по Эйлату. Не подтвердились заявления иракских боевиков об ударах по авиабазе Хацерим около Беэр-Шевы и по военной базе Элифелет к северу от озера Кинерет. Заявляли они также об ударе по несуществующей "базе Йохантен".