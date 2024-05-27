Нападение на полицейских в Старом городе Иерусалима не было терактом, задержан "русский"

Полиция опровергает распространившиеся в соцсетях сообщения о возможном теракте около Яффских ворот в Старом городе Иерусалима, где мужчина с острым предметом в руках напал на полицейских.

Пресс-служба полиции заявляет, что нападение, по всей видимости, является "криминальным происшествием". Двое полицейских получили легкие ранения. Нападавший задержан с применением силы (огонь не открывался) и доставлен на допрос в отделение полиции в Старом городе Иерусалима (район площади Давида).

В сообщении полиции сказано, что задержанный, по всей видимости, является "иностранным гражданином из России". Факт наличия российского гражданства у этого человека пока не подтвержден.