Генинспектор полиции проигнорировал церемонию повышения нового главы Службы тюрем в звании

Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай проигнорировал церемонию повышения в звании нового главы Службы тюрем Коби Яакоби, состоявшуюся в понедельник, 27 мая, в министерстве национальной безопасности. Коби Яакоби получил звание генерал-лейтенанта.

Как известно, генеральный инспектор полиции Коби Шабтай давно конфликтует с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, и их неприязнь взаимна. В частности, ранее в понедельник Шабтай пожаловался юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре на то, что министр Бен-Гвир "через его голову" побеседовал с командиром пограничной полиции (МАГАВ) генерал-майором Бриком Ицхаком по поводу столкновений, имевших место на горе Мерон, между незаконно находившимися там ультраортодоксами и полицией. Бен-Гвир и Ицхак согласовали, что полицейские, подозреваемые в насильственных действиях в отношении граждан, будут временно отстранены от участия в оперативных действиях.

По утверждению генерального инспектора полиции, министр национальной безопасности пытался вмешаться в ход расследования, что противоречит решению БАГАЦа. В окружении Шабтая утверждают, что беседа Бен-Гвира с Ицхаком состоялась без его ведома. В ответ из окружения Бен-Гвира передали: "В Израиле нет действующего генерального инспектора полиции". "Генеральный инспектор полиции не функционирует, с кем мне разговаривать?" – заявил Бен-Гвир.

Заявление Бен-Гвира связано с тем, что пребывание Шабтая в каденции генерального инспектора полиции должно было завершиться в середине января 2024 года, однако его каденция была продлена в связи с продолжающейся войной и благодаря коалиционному соглашению "Ликуда" и "Махане Мамлахти", требующему продления каденций высших чиновников.

Впрочем, все же состоялось назначение советника Бен-Гвира Коби Яакоби на пост главы Службы тюрем взамен Кэти Пери, каденцию которой министр национальной безопасности категорически отказался продлевать, утверждая, что она не соответствует данной должности. Несмотря на сопротивление полиции и угрозы лидера "Махане Мамлахти" Бени Ганца расколом правительства национального единства, Бен-Гвиру удалось продавить назначение Яакоби.