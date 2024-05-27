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Израиль

МАХАШ приступил к расследованию инцидентов на горе Мерон, пострадал раввин Креузер

время публикации: 27 мая 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 14:45
МАХАШ приступил к расследованию инцидентов на горе Мерон, пострадал раввин Креузер
Chaim Goldberg/Flash90

Отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), приступил к изучению обстоятельств столкновений, происшедших на горе Мерон.

Согласно опубликованной информации, рассматриваются три эпизода. В одном из них полицейский произвел выстрелы в воздух, во втором сотрудник полиции толкнул пожилого мужчину, что привело к черепно-мозговой травме, в третьем полицейский ударил пожилую женщину.

Как сообщалось ранее, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и командующий пограничной полицией (МАГАВ) Брик Ицхак пришли к соглашению о том, что полицейские, подозреваемые в неоправданном применении силы, будут отстранены от участия в оперативных мероприятиях до окончания расследования.

Многие израильские СМИ публикуют фотографию раввина Авраама Креузера, который пострадал в результате действий полицейских и получил травму головы.

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