МАХАШ приступил к расследованию инцидентов на горе Мерон, пострадал раввин Креузер

Отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), приступил к изучению обстоятельств столкновений, происшедших на горе Мерон.

Согласно опубликованной информации, рассматриваются три эпизода. В одном из них полицейский произвел выстрелы в воздух, во втором сотрудник полиции толкнул пожилого мужчину, что привело к черепно-мозговой травме, в третьем полицейский ударил пожилую женщину.

Как сообщалось ранее, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и командующий пограничной полицией (МАГАВ) Брик Ицхак пришли к соглашению о том, что полицейские, подозреваемые в неоправданном применении силы, будут отстранены от участия в оперативных мероприятиях до окончания расследования.

Многие израильские СМИ публикуют фотографию раввина Авраама Креузера, который пострадал в результате действий полицейских и получил травму головы.