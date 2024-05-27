Возле Ашдода бушует пожар, в тушении участвуют четыре самолета и 20 пожарных бригад

Несколько пожаров начались в понедельник, 27 мая, в разных районах страны на фоне хамсина и повышенной пожароопасности. Температура воздуха достигает 39 градусов.

В Пдуэле из-за возгорания деревьев и кустарников были эвакуированы жители ближайших к деревьям домов. Пожарная охрана пытается локализовать возгорание. Не исключено, что речь идет о поджоге: возгорание возникло в трех местах одновременно, все они находятся в непосредственной близости от поселка.

В поселке Сде-Узиягу возле Ашдода возникло возгорание на складах, затем огонь перекинулся на кустарники. К тушению пожара в районе Ашдода была привлечена пожарная авиация, в тушении принимают участие четыре самолета противопожарного подразделения "Эльад", а также 20 пожарных расчетов.

Пожарные проверяли подозрения о том, что на месте пожара в Сде-Узиягу могли оказаться отрезанные огнем люди, но это подозрение, к счастью, не подтвердилось. Из-за пожара возникли густые клубы черного дыма, местных жителей просят закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

Отметим, что в Израиле хамсин, очень жаркая погода: в районе Ашдода температура воздуха достигает 39 градусов. В связи с опасностью пожаров по всей территории страны ранее были запрещены разведения костров в честь праздника Лаг ба-Омер.