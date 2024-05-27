Действия ЦАХАЛа в ночь на 27 мая: операции в районах Хеврона и Дженина, столкновения в Кафр Дане

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 мая действовали в Хевроне и около Хеврона (в Ас-Саму, Байт-Уммаре), а также около Дженина (в Буркине и Кафр Дане).

Источники в ПА сообщали о вооруженных столкновениях в Кафр Дане, к западу от Дженина. "Бригады Аль-Кудса" ("Исламский джихад") заявляли о противостоянии военным. Были слышны взрывы. Местные жители сообщали о нескольких автомобилях, взорванных израильскими военными. Видео

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 мая.

Сообщалось о маршах "в поддержку Рафаха", проходивших ночью около Рамаллы, в Дженине, в Туль-Кареме.

В Хизмэ бульдозерами ЦАХАЛа были разрушены два незаконно построенных "коммерческих киоска".

Продолжаются столкновения в Кафр Дане, к западу от Дженина. Задержаны подозреваемые.