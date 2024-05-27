Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 мая: минздрав ХАМАСа заявляет о десятках погибших

В ночь на 27 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям к востоку от Зайтуна, на юго-восточной окраине города Газа; сообщалось об интенсивных боях в районе Джабалии; с вертолетов ЦАХАЛа обстреливались цели в южных кварталах города Газы.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Аль-Бурейдже; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому на востоке лагеря Нусейрат.

На юге сектора: ЦАХАЛ обстреливал из артиллерийских орудий цели на востоке и в центре Рафаха; самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в центре Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 27 мая.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее 30 погибших и множестве пострадавших в результате пожара после удара ЦАХАЛа по цели на северо-западе Рафаха, где располагался лагерь для перемещенных лиц. ЦАХАЛ ранее подтвердил, что удар был нанесен по объекту ХАМАСа с использованием высокоточного оружия, однако после удара возник пожар, в результате которого пострадали мирные граждане.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 26 мая в Рафиахе был ликвидирован Ясин Рабийя, глава штаба Иудеи и Самарии в террористической группировке ХАМАС, а также член штаба Халид Нагар. Штаб Иудеи и Самарии в структуре ХАМАСа отвечает за руководство, финансирование и планирование террористических атак в Иудее и Самарии, а также в других района Израиля. Подробности