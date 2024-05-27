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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Рафиахе начальника штаба Иудеи и Самарии в группировке ХАМАС

время публикации: 27 мая 2024 г., 01:22 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 01:22
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Рафиахе начальника штаба Иудеи и Самарии в группировке ХАМАС
Atia Mohammed/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 26 мая в Рафиахе был ликвидирован Ясин Рабийя, глава штаба Иудеи и Самарии в террористической группировке ХАМАС, а также член штаба Халид Нагар.

Ликвидация была осуществлена военно-воздушными силами при участии управления военной разведки (АМАН) и Службы общей безопасности (ШАБАК). Удар с беспилотника ЦАХАЛа был нанесен в районе Таль ас-Султан на северо-западе Рафиаха.

Штаб Иудеи и Самарии в структуре ХАМАСа отвечает за руководство, финансирование и планирование террористических атак в Иудее и Самарии, а также в других района Израиля.

По данным израильских спецслужбы, Ясин Рабийя руководил всеми военными группировками ХАМАСа на Западном берегу, а также несет личную ответственность за теракты в 2001 и 2002 годах, в которых были убиты военнослужащие ЦАХАЛа.

Халид Нагар входил в руководство штаба Иудеи и Самарии, отвечал, главным образом, за обстрелы, но также был причастен и к другим террористическим нападениям. Халид Нагар в период с 2001 по 2003 году совершил несколько терактов, в которых погибли граждане Израиля, а также были убиты или ранены израильские военнослужащие.

ЦАХАЛ продолжает проверять сообщения о том, что удар по боевикам спровоцировал пожар в палаточном лагере для перемещенных лиц в Рафиахе.

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Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по целям в палаточном лагере в районе Рафаха, десятки погибших