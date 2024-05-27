На юге Газы ЦАХАЛ ликвидировал одного из лидеров боевиков ФАТХа, освобожденного по "сделке Шалита"

"Бригады мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) объявили, что вечером 26 мая в результате удара ЦАХАЛа по цели в Рафахе (Рафиахе), на юге сектора Газы, был убит Хуайлид Рамадан (полное имя Хуайлид Исмаил Абд аль-Джалиль Рамадан), 1978 года рождения.

Хуайлид Рамадан был одним из лидеров боевиков ФАТХа в Газе (хотя в прежние годы являлся активистом ХАМАСа). Он родился в 1978 году в Тале, к югу от Шхема. В 90-е годы вступил в ряды ХАМАСа. 20 октября 1998 года убил двух израильтян – Шломо Либмана и Арэля Бен-Нуна, студентов ешивы, охранявших поселок Ицхар в Самарии. Был арестован и приговорен к двум пожизненным срокам. В октябре 2011 года был освобожден из тюрьмы в рамках "сделки Шалита" и депортирован в Газу.