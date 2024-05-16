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Командующий Иерусалимским округом полиции Дорон Турджеман уходит в отставку

время публикации: 16 мая 2024 г., 11:11 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 11:11

Командующий Иерусалимским округом полиции генерал-майор полиции Дорон Турджеман официально объявил о своем уходе в отставку с поста. Он передал прошение об отставке генеральному инспектору полиции Яакову Шабтаю, и ожидается, что окончательно он покинет свой пост летом.

53-летний Дорон Турджеман служит в системе безопасности Израиля 36 лет. Полицию Иерусалимского округа он возглавлял с 2021 года после того, как последовательно был оперативным офицером полиции, возглавлял участки полиции Лода, Нетании, округа Давид и округа Кедем.

Отставка Турджемана стала одной из серии отставок высших офицеров полиции Израиля после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выдвинул кандидатуру генерал-майора Авшалома Пеледа на должность генерального инспектора полиции.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", в случае назначения Пеледа около половины из руководителей полиции в чине генерал-майора подадут в отставку. Среди тех, кто может покинуть свой пост в новостях на 11-м канале были названы командующий Иерусалимским округом полиции Дорон Турджеман, ответственный за борьбу с преступностью в арабском секторе Йорам Софер, глава отдела кадров Боаз Гольдберг, командующий округом Иудеи и Самарии Узи Леви, глава следственного отдела и разведки Игаль Бен-Шалом. В отставку также могут подать начальник центрального округа полиции, начальник Тель-Авивского округа, начальник дорожной полиции и начальник оперативного отдела.

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