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Израиль

"Предатель", "стыдитесь". Речь Голана в Беэр-Шеве превратилась в скандал

Итамар Бен-Гвир
Бени Ганц
Яир Голан
время публикации: 27 мая 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 13:45
"Предатель", "стыдитесь". Речь Голана в Беэр-Шеве превратилась в скандал
Chaim Goldberg/Flash90

27 мая глава партии "Демократим" Яир Голан принял участие в "Сдеротской конференции" по вопросам общества. В этом году она проходит в колледже "Кей" в Беэр-Шеве.

На месте находились демонстранты, которые начали свистеть и выкрикивать "Предатель", как только Яир Голан поднялся на сцену.

Голан отреагировал на крики. "7 октября я поехал на место фестиваля "Нова", чтобы спасать людей. В своем немолодом возрасте я поехал воевать, чтобы спасти людей, в то время как вы сидели по домам. Стыдитесь, стыдитесь, стыдитесь. Вы разрушаете израильское общество, вы подстрекаете. Из-за такого подстрекательства был убит премьер-министр Рабин", - кричал в ответ Голан.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, выступавший позднее, одобрил тех, кто кричал на Голана. "Те, кто кричали Голану "предатель" – правы. Он предатель", - сказал Бен-Гвир.

Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Яир Голан рисковал своей жизнью ради государства Израиль, и его безопасности. Крики "предатель" по его адресу заслуживают всяческого осуждения, а первым осуждающим должен быть премьер-министр".

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