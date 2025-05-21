На Яира Голана подали в суд: он подвергает опасности военнослужащих ЦАХАЛа

Высказывание лидера оппозиционной партии "Демократим" Яира Голана о том, что "здравомыслящая страна не убивает детей в качестве хобби" вызвало не только шквал возмущений в политической системе и в социальных сетях: против политика подали также иск о клевете с требованием выплаты компенсации.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", частное лицо – бывший военнослужащий боевых войск и отец военнослужащих боевых подразделений Рони Голан – подал в суд иск о клевете против лидера "Демократим" Яира Голана.

Он утверждает, что высказывания политика являются клеветническими и лживыми, и они ставят израильских военнослужащих под реальную опасность ареста во время их пребывания за рубежом, поскольку могут быть использованы в качестве ложной основы для таких арестов. Иск подан в суд по мелким искам в Кфар-Сабе, Рони Голан требует компенсацию за клевету в размере 38900 шекелей.

Истец, бывший командир десантных войск и отец военнослужащих боевых подразделений, указывает: "Любой боец и герой ЦАХАЛа может быть арестован в любой точке мира по злонамеренным обвинения в военных преступлениях, поскольку ответчик, как генерал ЦАХАЛа, предоставляет ложные доказательства и помогает нашим недругам выдвигать обвинения против солдат безо всякой вины с их стороны".