Морские беспилотники начали мониторинг экономической зоны Израиля
время публикации: 27 мая 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 17:17
Недавно военно-морской флот ЦАХАЛа начал эксплуатацию беспилотных судов в исключительной экономической зоне Государства Израиль.
"Эти беспилотные суда могут создавать общую картину морской обстановки и занимаются мониторингом перемещения судов в экономических водах", – поясняет пресс-служба ЦАХАЛа.
"Информация, полученная с беспилотного судна, собирается, документируется и используется Армией обороны Израиля для анализа угроз и развертывания сил в морском пространстве, а также для защиты стратегических объектов Государства Израиль", – заявляет ЦАХАЛ.