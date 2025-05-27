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Израиль

Морские беспилотники начали мониторинг экономической зоны Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
Беспилотники
ВМС
время публикации: 27 мая 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 17:17
Морские беспилотники начали мониторинг экономической зоны Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Недавно военно-морской флот ЦАХАЛа начал эксплуатацию беспилотных судов в исключительной экономической зоне Государства Израиль.

"Эти беспилотные суда могут создавать общую картину морской обстановки и занимаются мониторингом перемещения судов в экономических водах", – поясняет пресс-служба ЦАХАЛа.

"Информация, полученная с беспилотного судна, собирается, документируется и используется Армией обороны Израиля для анализа угроз и развертывания сил в морском пространстве, а также для защиты стратегических объектов Государства Израиль", – заявляет ЦАХАЛ.

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