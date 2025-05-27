Морские беспилотники начали мониторинг экономической зоны Израиля

Недавно военно-морской флот ЦАХАЛа начал эксплуатацию беспилотных судов в исключительной экономической зоне Государства Израиль.

"Эти беспилотные суда могут создавать общую картину морской обстановки и занимаются мониторингом перемещения судов в экономических водах", – поясняет пресс-служба ЦАХАЛа.

"Информация, полученная с беспилотного судна, собирается, документируется и используется Армией обороны Израиля для анализа угроз и развертывания сил в морском пространстве, а также для защиты стратегических объектов Государства Израиль", – заявляет ЦАХАЛ.