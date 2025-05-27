Террористы, убившие Бат-Шеву Нигри, приговорены к пожизненному заключению

Во вторник, 27 мая, военный суд вынес приговор Мухаммаду Натиру и Закару Натиру, признанным виновными в совершении теракта 21 августа 2023 года, в результате которого был убита 40-летняя Бат-Шева Нигри – мать троих детей, работавшая воспитательницей в детском саду. Семья проживала в поселке Бейт-Хагай. Еще один человек, 39-летний Арье Готлиб, тогда был тяжело ранен.

Террористы-убийцы приговорены к пожизненному заключению и 50 годам тюрьмы дополнительно. Кроме того, они должны будут выплатить финансовую компенсацию в размере 3,4 млн шекелей.

Согласно обвинительному заключению, за несколько месяцев до нападения Мухаммад Натир и Закар Натир из Хеврона решили совершить вооруженное нападение в Иудее и Самарии с целью убийства евреев. Чтобы профинансировать покупку оружия, они связались с боевиками из террористической организации ХАМАС. 21 августа 2023 года вооруженные террористы прибыли в район Бейт-Хагай. Они открыли огонь по автомобилю с израильскими номерными знаками, в котором ехали Бат-Шева Нигри, ее маленькая дочь и еще один человек, выпустив 28 патронов. Бат-Шева была убита, мужчина тяжело ранен, девочка не пострадала.

Террористы-убийцы были задержаны в ночь на 22 августа 2023 года в ходе совместной операции общей служба безопасности (ШАБАК), пограничной полиции (МАГАВ) и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ответственность за теракт тогда взяли на себя "Батальоны мучеников аль-Аксы", боевое крыло ФАТХа.