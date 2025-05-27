Суд уменьшил штраф выжившей на Nova за нарушение ПДД до 5 шекелей, отчитав мэрию Тель-Авива

Тель-Авивский мировой суд уменьшил до 5 шекелей штраф за езду на электровелосипеде, выписанный муниципальным инспектором мэрии Тель-Авива, постановив, что у оштрафованной имеются исключительные обстоятельства, оправдывающие данный шаг.

Штраф оспаривала девушка, выжившая в резне на фестивале Nova и получившая в связи с этим 86% инвалидности. Сам штраф был выписан до теракта.

Судья Моше Серогович в своем решении отчитал мэрию, подчеркнув, что "если в этом деле нет особых обстоятельств, то вряд ли их можно будет найти в каком-либо другом деле".