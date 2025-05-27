Управление тылом проверит готовность городских служб Ришон ле-Циона к цунами
время публикации: 27 мая 2025 г., 21:16 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 21:30
Управление тылом сообщило, что в среду, 28 мая, в Ришон ле-Ционе пройдут учения, в ходе которых будут отрабатываться действия городских и спасательных служб во время цунами. Цель учений – проверить готовность города и способность оперативно действовать в чрезвычайной ситуации.
В 10:15 в западных районах города прозвучит сирена, предупреждающая о цунами.
В прибрежных районах будет наблюдаться активное движение транспорта сил безопасности и спасательных служб.
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