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Израиль

Ливанские СМИ: наземные силы ЦАХАЛа действуют возле деревни Мис аль-Джабель

Ливан
время публикации: 27 мая 2025 г., 00:52 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 00:52
Ливанские СМИ: наземные силы ЦАХАЛа действуют возле деревни Мис аль-Джабель
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 27 мая ливанские СМИ сообщили, что израильские военные зашли на территорию Ливана и действуют рядом с деревней Мис аль-Джабель, в сотнях метрах от границы.

Согласно этим сообщениям, израильские военные "зачищают" территорию от растительности, ограничивающей обзор.

Ливанские фермеры утверждают, что силы ЦАХАЛа уничтожают их виноградники.

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