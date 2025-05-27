Ливанские СМИ: наземные силы ЦАХАЛа действуют возле деревни Мис аль-Джабель

В ночь на 27 мая ливанские СМИ сообщили, что израильские военные зашли на территорию Ливана и действуют рядом с деревней Мис аль-Джабель, в сотнях метрах от границы.

Согласно этим сообщениям, израильские военные "зачищают" территорию от растительности, ограничивающей обзор.

Ливанские фермеры утверждают, что силы ЦАХАЛа уничтожают их виноградники.