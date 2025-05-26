Возле Ган Йошия в результате ДТП погиб мотоциклист
время публикации: 26 мая 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 23:30
На 582-й трассе, недалеко от поселка Ган Йошия, произошло столкновение двух мотоциклистов. Парамедики с места аварии передали, что один из мотоциклистов (примерно 20 лет) скончался от полученных травм на месте.
Второй участник ДТП (мужчина примерно 23 лет) получил травмы средней тяжести. Он доставлен в больницу "Гилель Яфе".
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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