Возле Ган Йошия в результате ДТП погиб мотоциклист

На 582-й трассе, недалеко от поселка Ган Йошия, произошло столкновение двух мотоциклистов. Парамедики с места аварии передали, что один из мотоциклистов (примерно 20 лет) скончался от полученных травм на месте.

Второй участник ДТП (мужчина примерно 23 лет) получил травмы средней тяжести. Он доставлен в больницу "Гилель Яфе".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.