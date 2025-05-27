Кибуц Мефальсим лоббировал найм рабочих из Газы – и ХАМАС знал о кибуце всё

ЦАХАЛ опубликовал отчет внутриармейского расследования боев в кибуце Мефальсим, на территории мемориального комплекса "Хец Шахор" и на перекрестке Шаар а-Негев, расположенных возле кибуца. Внутреннее расследование, проведенное армией, касается, прежде всего, деятельности армейских подразделений, и в отчетах проведенных армией расследований не указаны многие важные моменты. События в армейских отчетах иногда отражены не полностью или не совсем так, как их описывают другие источники.

Поэтому Newsru.co.il вновь публикует перевод раздела о боях в районе Мефальсим из отчета британского парламента, посвященного событиям 7-8 октября 2023 года в Израиле. В разделе отчета британского парламента, посвященном событиям в кибуце Мефальсим, содержится значительно больше информации о подготовке террористов, о доскональном знании ХАМАСом всех подробностей о кибуце – и о причинах появления у террористов этой информации.

Несмотря на то, что парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка лорда Эндрю Робертса проводила расследование по открытым источникам и по беседам с теми свидетелями (в основной массе, гражданскими), к которым их допускали, отчет британского парламента часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. И самое главное – он содержит имена погибших и описание обстоятельств их гибели. Мы считаем, что знать об этом важно всем, кому небезразлична трагедия 7.10.

Кибуц Мефальсим (здесь и далее – текст отчета британского парламента в переводе на русский язык)

Кибуц Мефальсим был основан в 1949 году еврейскими репатриантами из Аргентины и Уругвая. "Мефальсим" на иврите означает "прокладываем путь". Община кибуца обрабатывает около 2700 акров (1100 гектаров) земли, и согласно переписи населения 2022 года, здесь проживало 1057 человек.

В 2017 году кибуц Мефальсим играл значимую роль в лоббировании решения правительства об увеличении количества разрешений на въезд для палестинских рабочих из сектора Газы – с тем, чтобы они, а не гастарбайтеры из Азии, могли работать на сельхозугодьях кибуца. В 2018 году кибуц Мефальсим стал первым, пострадавшим от серьезных пожаров вследствие "огненного террора" – шаров с зажигательной смесью или со взрывчаткой, запущенных из сектора Газы.

В "черную субботу" 7 октября 2023 года в 06:30 прозвучала сирена ракетной тревоги "Цева Адом", и большинство жителей кибуца отправились в бомбоубежища и в защищенные комнаты ("мамады") в своих домах. Вскоре после этого кибуц был атакован с четырех сторон 25-30 террористами из Газы, но никто из жителей Мефальсим не был убит в результате этих атак.

Атаки попали как на записи камер видеонаблюдения, так и на камеры самих террористов. После того, как боевикам удалось прорвать забор, одна группа нападавших направилась к главным воротам Мефальсим, а другая пошла уничтожать генератор.

Детальные планы атаки на кибуц были позже найдены на трупе одного из нападавших. В числе обнаруженных документов – карты с подробным описанием структуры кибуца с точки зрения размера, количества жителей и расположения ключевых объектов, таких как бомбоубежища и общественные столовые. На картах были обозначены дороги и маршруты доступа к кибуцу.

Еще один документ представлял собой подробный 14-страничный оперативный план проникновения в кибуц Мефальсим, помеченный грифом "совершенно секретно" на арабском языке и датированный 15 июня 2023 года. Документ включал карты и аэрофотоснимки кибуца Мефальсим, а также описание того, как команда проникновения должна разбиться на две группы – одна для прорыва забора, другая для обеспечения прикрывающего огня. В документе также содержались инструкции, как брать заложников "для переговоров".

Координатор безопасности кибуца Моше Каплан, возглавляющий отряд быстрого реагирования ("китат коненут") кибуца Мефальсим проезжал мимо главных ворот кибуца, когда его автомобиль был обстрелян. Поняв, что кибуц атакован террористами, он немедленно написал бойцам "китат коненут" о стрельбе у ворот и поехал домой за оружием. Вооружившись, он отправился проверить другие ворота в юго-западной части кибуца и понял, что террористы уже проникли на территорию Мефальсим. Он отправил еще одно сообщение с текстом "террористы в кибуце!".

Бойцы "китат коненут" вместе с семью жителями Мефальсим, служившим в армии и находившимся дома на праздник Симхат-Тора, собрались возле склада оружия. В 06:56, одновременно со сбором отряда быстрого реагирования возле оружейной, прибывшие к главным воротам кибуца террористы убили гражданского на шоссе 232 на повороте на Мефальсим. В течение дня на этом месте были убиты примерно 60 человек. На записях камер наружного наблюдения запечатлены моменты, как террористы обстреливают гражданских и забрасывают гранатами людей, пытающихся спастись в кустах.

В 07:05 два бойца "китат коненут" вышли к главным воротам и вступили в бой с десятью террористами, которые были в гражданской одежде. Как и в других населенных пунктах, в Мефальсим члены отряда быстрого реагирования были убеждены, что их миссия – сдерживать нападающих достаточно долго до прибытия армии, и прибытия армии они ожидали в течение считанных минут. Однако перестрелка длилась почти час, у защитников кибуца закончились боеприпасы, и они были вынуждены отступить – а армия все не прибывала.

С 07:10 шел еще один бой – у вторых ворот, где боец "китат коненут" убил одного из трех нападавших.

В 08:00 еще одна группа террористов ХАМАСа взорвала пешеходный вход в кибуц Мефальсим, что позволило проникнуть на территорию населенного пункта большой группе боевиков. Некоторые из них направились в главный жилой район: их первой остановкой было бомбоубежище, в котором от ракетного обстрела укрывались 12 иностранных рабочих из Таиланда.

До 7 октября 2023 года на фермах на юге Израиля работали более 5000 тайских гастарбайтеров, и еще 20 тысяч тайцев работали в других частях страны. Граждане Таиланда составляли вторую по величине группу заложников после израильских граждан.

Примерно в 08:30 террористы собрали тайских рабочих, за исключением одного, который спрятался под кроватью, и вывели их наружу. Затем под угрозой оружия они приказали гастарбайтерам сесть на повозку, прицепленную к трактору. Трактор с повозкой террористы отвезли к главным воротам – но поскольку до этого боевики отключили в кибуце электричество, открыть ворота они не смогли. Поэтому террористы покинули кибуц через пешеходные ворота пешком, толкая заложников перед собой, а затем взорвали главные ворота гранатой. За воротами они заставили тайцев сесть на землю.

Там боевики сфотографировали заложников и сняли их на видео, потребовав назвать их имена. После этого они планировали увезти похищенных в Газу, но тут к ним из леса приблизились израильские военнослужащие. Один из тайцев заметил приближение солдат и крикнул своим товарищам лечь на землю. Израильские спецназовцы открыли огонь по террористам, убив одного из них, и спасли заложников. Спасенных тайцев военнослужащие увели обратно в кибуц, оставив их в более безопасном месте.

Тайские гастарбайтеры, работавшие в Мефальсим, выжили. Однако 39 иностранных рабочих из Таиланда, живших и работавших в этом районе, были убиты террористами, и 31 был похищен в сектор Газы.

В 08:45 через другие жилые районы прошла еще одна группа террористов, бойцы "китат коненут" вступили с ними в бой. В 09:25, почти через три часа после начала атаки, к кибуцу Мефальсим пришла вторая волна нападавших: десять террористов приблизились к одним из боковых ворот, но бойцы отряда быстрого реагирования отбили нападение.

Через несколько минут в кибуц с главного шоссе прибыли бойцы спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ и сотрудники ШАБАКа – именно они спасли похищенных террористами тайских рабочих. К 10:30 атака на кибуц была нейтрализована, и защитники Мефальсим вместе с прибывшим подразделением спецназа "Сайерет Маткаль" смогли оцепить кибуц и начать зачистку от террористов.

Большинство жителей кибуца всю вторую половину дня провели также запертыми в своих защищенных комнатах по приказу армии, затем, когда эвакуация стала безопасной, им приказали эвакуироваться, и к 9 октября 2023 года жители кибуца Мефальсим покинули его. В течение следующих трех дней военные проводили зачистку от дома к дому в поисках возможно оставшихся террористов. Они нашли трупы нападавших, а также убили двоих боевиков, прятавшихся в коровнике.

Хотя на территории кибуца не был убит ни один из его жителей, в окрестностях Мефальсим были убиты, по меньшей мере, четыре человека, включая велосипедиста

Шломи Давидовича (50 лет, из кибуца Гевим) – он был убит в "мигуните" рядом с главными воротами кибуца. Поворот на Мефальсим с шоссе 232 также стал местом значительного количества убийств, когда террористы обстреливали гражданский транспорт.