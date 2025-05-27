Суд над Нетаниягу: премьер-министр обвинил "Едиот Ахронот" в соучастии в "создании" дела о подарках

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает давать свидетельские показания в окружном суде Тель-Авива. 27 мая Нетаниягу допрашивает адвокат Шарон Кляйман, представляющая главу концерна "Едиот Ахронот" Арнона Мозеса.

Она спросила, как изменилось отношение к нему со стороны "Едиот Ахронот" после создания газеты "Исраэль а-Йом".

""Едиот Ахронот" всегда было враждебным изданием по отношению ко мне. Чем сильнее я становился, тем сильнее была враждебность", – ответил Нетаниягу.

По его словам, именно "Едиот Ахронот" вместе с правоохранительными органами сфабриковали "дело о подарках" ("дело 1000").

После того, как Нетаниягу завершит отвечать на вопросы адвокатов других обвиняемых, начнется его допрос представителями прокуратуры.