Нетаниягу в суде: Мозес не предлагал взятку

Во вторник, 6 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжил давать показания. Сегодня вопросы адвоката Амита Хадада, представляющего интересы главы правительства, касались "дела 2000".

Хадад задал вопрос о том, считает ли Нетаниягу, что владелец издательского дома "Едиот Ахронот" Арнон Мозес предлагал ему взятку.

"Я не считал никогда, что он предлагает мне взятку", – ответил премьер-министр. По словам Нетаниягу, в его обсуждениях с Мозесом не было ничего противозаконного, а публикации о предложенной взятке – не более чем выдумка.

В "деле 2000" расследуются контакты между Биньямином Нетаниягу и владельцем концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом. Согласно подозрениям, в обмен на публикации по улучшению имиджа Биньямин Нетаниягу оказывал концерну некоторые услуги (поиск инвесторов для концерна, запрет на распространение бесплатных газет). В частности, суд рассматривает процесс утверждения "закона Исраэль а-Йом", запрещающего бесплатное распространение газет в Израиле. Обвинение утверждает, что Нетаниягу продвигал этот законопроект. Помимо прочего, это утверждение опирается на тот факт, что законопроект не утверждался межминистерской комиссией по законодательству. Защита, со своей стороны, утверждает, что Нетаниягу не только не продвигал законопроект, но и пытался заблокировать его продвижение.