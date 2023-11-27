52-й день войны в Израиле, 4-й день прекращения огня в Газе. Хронология событий
Воскресенье, 26 ноября, 51-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы. (На сегодняшний день ХАМАС отпустил 45 заложников, одна заложница была спасена ЦАХАЛом в ходе операции в Газе).
С 7 утра 24 ноября объявлено о временном прекращении огня в Газе. Идет процесс "обмена пленными". При этом ЦАХАЛ продолжает операции в Иудее и Самарии. Продолжаются боевые действия на израильско-ливанской границе, хотя их интенсивность заметно снизилась.
Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Выделены имена освобожденных заложников
В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.
Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.
Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".
На данный момент опознано около 1200 погибших. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Около 7500 человек были ранены или травмированы.
Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.
С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – погибли 70 военнослужащих.
Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)
С начала войны из сектора Газы были запущены более 10000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Сотни ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.
Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.
ЦАХАЛ наносил интенсивные ответные удары по целям в Газе. Были задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы около 17000 объектов в секторе Газы, более 6000 – после начала наземной фазы операции. ЦАХАЛ регулярно наносил удары и по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.
Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о 14900 убитых с начала войны, примерно 7000 пропавших без вести и 36000 раненых.
По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.
С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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