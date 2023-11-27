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    В Израиле

    Девять детей и две мамы, освобожденные из плена ХАМАСа, вернулись в Израиль

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    Кадр из видео ЦАХАЛА: прибытие автомобилей с заложниками в Израиль
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Израильтяне, освобожденные из плена ХАМАСа 27 ноября

    Пресс-службы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности официально объявили, что девять детей и две мамы, освобожденные в рамках четвертого этапа сделки "по обмену", доставлены в Израиль.

    "После того, как их предварительно осмотрят медики, в сопровождении военных они будут доставлены в больницу, где встретятся со своими родными", – говорится в сообщении.

    Пресс-служба ЦАХАЛа обратилась к израильтянам с просьбой проявить тактичность и уважение к праву вернувшихся из плена и их близких на личную жизнь.

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    Все освобожденные будут доставлены в больницу "Ихилов". Руководство больничного комплекса сообщило, что все готово для их приема, каждой семье будет выделена отдельная комната, чтобы гарантировать максимальный комфорт и уединение.

    В рамках сделки с ХАМАСом освобождены:

    Саар КАЛЬДЕРОН, 16 лет, Нир-Оз

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    Эрез КАЛЬДЕРОН, 12 лет, Нир-Оз

    Ор ЯАКОВ, 17 лет, Нир-Оз

    Ягиль ЯАКОВ, 13 лет, Нир-Оз

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    Шарон КУНИО-АЛОНИ, 34 года, Нир-Оз

    Эммы КУНИО, 3 года, Нир-Оз

    Юли КУНИО, 3 года, Нир-Оз

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    Карина ЭНГЕЛЬ-БЕРТ, 51 год, Нир-Оз

    Мика ЭНГЕЛЬ, 18 лет, Нир-Оз

    Юваль ЭНГЕЛЬ, 11 лет, Нир-Оз

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    Эйтан ЯАЛОМИ, 12 лет, Нир-Оз

    На видео процесса передачи израильтян сотрудникам "Красного Креста", которые были показаны арабскими телеканалами, можно увидеть, что взрослые передвигались самостоятельно и без посторонней помощи сели в ожидавшие их машины "скорой помощи". Один подросток, предположительно Юваль Энгель, была доставлена на инвалидном кресле, на ее ноге – повязка или гипс.

    У троих освобожденных кроме израильского гражданства имеется гражданство Франции, у двоих – Германии, и трех – Аргентины.

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    Из плена ХАМАСа также освобождены шестеро градждан Таиланда.

    Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу покинул заседание правительства, чтобы "следить за ходом усилий по возвращению похищенных в Израиль".

    По данным Израиля, после четырех этапов сделки "по обмену" в плену у ХАМАСа остаются девять детей.

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    Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Выделены имена освобожденных заложников

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Ноября 2023
    ЦАХАЛ: израильтяне, освобожденные из плена ХАМАСа, находятся по дороге в Израиль
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Ноября 2023
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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Ноября 2023
    ХАМАС назвал имена женщин-заключенных, освобождаемых в рамках "обмена"
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