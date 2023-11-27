Девять детей и две мамы, освобожденные из плена ХАМАСа, вернулись в Израиль
Пресс-службы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности официально объявили, что девять детей и две мамы, освобожденные в рамках четвертого этапа сделки "по обмену", доставлены в Израиль.
"После того, как их предварительно осмотрят медики, в сопровождении военных они будут доставлены в больницу, где встретятся со своими родными", – говорится в сообщении.
Пресс-служба ЦАХАЛа обратилась к израильтянам с просьбой проявить тактичность и уважение к праву вернувшихся из плена и их близких на личную жизнь.
Все освобожденные будут доставлены в больницу "Ихилов". Руководство больничного комплекса сообщило, что все готово для их приема, каждой семье будет выделена отдельная комната, чтобы гарантировать максимальный комфорт и уединение.
В рамках сделки с ХАМАСом освобождены:
Саар КАЛЬДЕРОН, 16 лет, Нир-Оз
Эрез КАЛЬДЕРОН, 12 лет, Нир-Оз
Ор ЯАКОВ, 17 лет, Нир-Оз
Ягиль ЯАКОВ, 13 лет, Нир-Оз
Шарон КУНИО-АЛОНИ, 34 года, Нир-Оз
Эммы КУНИО, 3 года, Нир-Оз
Юли КУНИО, 3 года, Нир-Оз
Карина ЭНГЕЛЬ-БЕРТ, 51 год, Нир-Оз
Мика ЭНГЕЛЬ, 18 лет, Нир-Оз
Юваль ЭНГЕЛЬ, 11 лет, Нир-Оз
Эйтан ЯАЛОМИ, 12 лет, Нир-Оз
На видео процесса передачи израильтян сотрудникам "Красного Креста", которые были показаны арабскими телеканалами, можно увидеть, что взрослые передвигались самостоятельно и без посторонней помощи сели в ожидавшие их машины "скорой помощи". Один подросток, предположительно Юваль Энгель, была доставлена на инвалидном кресле, на ее ноге – повязка или гипс.
У троих освобожденных кроме израильского гражданства имеется гражданство Франции, у двоих – Германии, и трех – Аргентины.
Из плена ХАМАСа также освобождены шестеро градждан Таиланда.
Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу покинул заседание правительства, чтобы "следить за ходом усилий по возвращению похищенных в Израиль".
По данным Израиля, после четырех этапов сделки "по обмену" в плену у ХАМАСа остаются девять детей.
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