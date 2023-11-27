ЦАХАЛ: израильтяне, освобожденные из плена ХАМАСа, находятся по дороге в Израиль

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что все израильтяне, девять детей и две мамы, освобожденные в рамках четвертого этапа сделки по обмену заложниками и заключенными, находятся по дороге в Израиль.

Ранее израильские СМИ опубликовали имена освобожденных (эта информация пока не подтверждена официально, так как все освобожденные должны пройти процесс идентификации на израильской территории):

Саар КАЛЬДЕРОН, 16 лет, Нир-Оз

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Эрез КАЛЬДЕРОН, 12 лет, Нир-Оз

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Ор ЯАКОВ, 17 лет, Нир-Оз

Ягиль ЯАКОВ, 13 лет, Нир-Оз

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Шарон КУНИО-АЛОНИ, 34 года, Нир-Оз

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Эммы КУНИО, 3 года, Нир-Оз

Юли КУНИО, 3 года, Нир-Оз

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Карина ЭНГЕЛЬ-БЕРТ, 51 год, Нир-Оз

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Мика ЭНГЕЛЬ, 18 лет, Нир-Оз

Юваль ЭНГЕЛЬ, 11 лет, Нир-Оз

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Эйтан ЯАЛОМИ, 12 лет, Нир-Оз

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На видео передачи израильтян сотрудникам "Красного Креста", которые были показаны арабскими телеканалами, можно увидеть, что взрослые передвигаются самостоятельно и без посторонней помощи сели в ожидавшие их машины "скорой помощи". Один подросток, предположительно Юваль Энгель, была доставлена на инвалидном кресле, на ее ноге - повязка или гипс.

У троих освобожденных кроме израильского гражданства имеется гражданство Франции, у двоих - Германии, и трех - Аргентины.

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Из плена ХАМАСа также освобождены шестеро градждан Таиланда.

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Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу покинул заседание правительства, чтобы "следить за ходом усилий по возвращению похищенных в Израиль".