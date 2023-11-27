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    В Израиле

    ХАМАС передал "Красному Кресту" 11 израильтян и шестерых иностранцев

    время публикации: | последнее обновление:
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    ХАМАС передал
    Atia Mohammed/Flash90

    Организация "Красный Крест" сообщила, что в рамках четвертого этапа сделки по обмену заложниками и заключенными ХАМАС передал представителям организации 11 израильтян и шестерых иностранных граждан.

    Среди освобожденных израильтян – девять детей и две матери.

    Подтверждено освобождение:

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    Эммы КОНИО, 3 года, Нир-Оз

    Юли КОНИО, 3 года, Нир-Оз

    Шарон КОНИО-АЛОНИ, 34 года, Нир-Оз

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    Саар КАЛЬДЕРОН, 16 лет, Нир-Оз

    Эрез КАЛЬДЕРОН, 12 лет, Нир-Оз

    Израильские телеканалы передают, что передача освобожденных израильтян состоится на на КПП "Рафах" (Рафиах), на границе сектора Газы и Египта.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Ноября 2023
    Официально объявлено: сегодня из плена ХАМАСа будут освобождены девять детей и две мамы
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