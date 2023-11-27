Власти Израиля получили список имен заложников, которых должны освободить 27 ноября

Утром 27 ноября канцелярия главы правительства Израиля сообщила о получении списка имен заложников, которые должны быть освобождены в понедельник – на четвертом этапе реализации сделки по "обмену пленными".

До того момента, когда освобожденные будут доставлены на территорию Израиля, публиковать этот список запрещено.

В списке 11 имен, а не 13, как было в предыдущие три дня.

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В канцелярии главы правительства заявляют, что ведутся обсуждения по полученному списку.

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Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщает, что в настоящее время с властями Израиля обсуждается вариант продления режима прекращения огня в Газе еще на один день в обмен на освобождение дополнительно еще десяти заложников. Правительство Израиля эту информацию не комментирует.

24-26 ноября из плена ХАМАСа были освобождены 40 израильтян и 18 иностранных граждан. Из тюрем Израиля в тот же период были выпущены 117 заключенных – женщин и подростков (до 19 лет), осужденных за преступления в сфере безопасности.

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Вечером 26 ноября в больницы "Сорока", "Шнайдер", "Шиба", "Вольфсон" и "Асаф а-Рофе" были доставлены 17 израильтян и иностранных граждан, которые провели в плену ХАМАСа более 50 дней.

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Домой вернулись девять детей в возрасте от 4 до 17 лет. С этой группой была освобождена Авигаиль Идан, гражданка Израиля и США. О судьбе этой девочки, родители которой погибли 7 октября, лично беспокоился президент США Джо Байден. Авигаиль свой четвертый день рождения встретила, находясь в плену.

Авигаиль ИДАН, 4 года

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Агам ГОЛЬДШТЕЙН-АЛЬМОГ, 17 лет, Кфар-Аза

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Галь ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 11 лет, Кфар-Аза

Таль ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 9 лет, Кфар-Аза

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Хен ГОЛЬДШТЕЙН- АЛЬМОГ, 48 лет, Кфар-Аза

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Авива Адриана СИГАЛ, 62 года, Кфар-Аза,

Агар БРОДИЧ, 40 лет, Кфар-Аза

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Офри БРОДИЧ, 10 лет, Кфар-Аза

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Урия БРОДИЧ, 4 года, Кфар-Аза

Юваль БРОДИЧ, 8 лет, Кфар-Аза

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Эльма АВРААМ, 84 года, Нахаль-Оз

Дафна ЭЛЬЯКИМ, 14 лет, Нахаль-Оз

Эла ЭЛЬЯКИМ, 8 лет, Нахаль-Оз

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Рон КРИВОЙ, 25 лет, из Кармиэля

По данным телеканала "Кан-11", еще вчера вечером, накануне обмена, израильским спецслужбам стало известно о том, что Эльма Авраам нуждается в неотложной помощи. Сегодня на КПП "Карни", на котором состоялась передача освобожденных израильтян представителями "Красного Креста" израильским военным, женщину ждал вертолет, который доставил ее в больницу "Сорока". Врачи сообщили, что состояние женщины крайне тяжелое, существуют серьезные опасения за ее жизнь. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние, после чего она будет переведена в отделение интенсивной терапии.

С этой группой заложников был освобожден гражданин России и Израиля Рон Кривой (он освобожден в рамках договоренности ХАМАСа и властей РФ; ХАМАС заявлял, что это сделано по просьбе президента РФ Владимира Путина).

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ХАМАС также освободил трех граждан Таиланда. Они были доставлены в больницу "Асаф а-Рофе".

Министерство иностранных дел Таиланда назвало имена троих тайцев, освобожденных из плена ХАМАСа на третьем этапе сделки о временном прекращении огня в Газе.

Вичиан ТЕМТОНГ

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Сурин КЕСУНГНОЕН

Порнсаван ПИНАКАЛО

По данным таиландского МИДа в плену террористы в Газе продолжают удерживать 15 тайцев.

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Телеканал "Кан-11" передал, что израильским спецслужбам удалось установить, что израильтяне, освобожденные 26 ноября в рамках третьего этапа сделки с ХАМАСом, удерживались террористами в мечети "Аль-Ислах", в районе Саджаийя, на севере сектора Газы. Район Саджаийя до сих пор не контролируется ЦАХАЛом.