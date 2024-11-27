Внимание, розыск: пропал 29-летний Биньямин Электра из Бейт-Шемеша

Полиция просит помощи в розыске 29-летнего Биньямина Электры из Бейт-Шемеша. Он вышел из дома на улице Иермиягу а-Нави в Бейт-Шемеше 20 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, короткие волосы, брюнет. Описания одежды нет.

Говорит на испанском и иврите.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902222.