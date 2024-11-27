Министр Шикли – Newsru.co.il: "Против соглашения с Ливаном с десятью восклицательными знаками"

Министр диаспоры Амихай Шикли ("Ликуд") в беседе с корреспондентом Newsru.co.il прокомментировал соглашение о прекращении огня в Ливане и объяснил, почему считает подписание такого договора ошибкой.

"Прежде всего, в этом соглашении нет буферной зоны на границе с Ливаном. Такая зона – это единственная гарантия того, что нападения на нашу территорию будут невозможны. Это самое главное. Второй аспект касается очень важного на Ближнем Востоке фактора – национального достоинства. 8 октября 2023 года мы подверглись нападению с территории Ливана без какой-либо провокации с нашей стороны. Более того, нападение было совершено через несколько месяцев после того, как мы подписали соглашение с Ливаном о морских границах. На практике это означает, что Ливан объявил нам войну. Сейчас не имеет значения – "Хизбалла" совершила это нападение или кто-либо еще. Если государство не в состоянии контролировать группировки и вооруженные формирования, действующие на ее территории, оно несет ответственность. Ливан нарушил договор о морских границах и объявил нам войну. В этих условиях совершенно неприемлема ситуация, при которой мы ведем переговоры об изменении сухопутных границ в пользу Ливана. И третье – UNIFIL. Эти миротворцы потерпели сокрушительный провал в том, что касается выполнения их задач. Их базы превратились в объекты для сбора разведывательной информации для "Хизбаллы". Неподалеку от их баз находятся укрепления "Хизбаллы". Нет никакой логики в том, чтобы UNIFIL продолжал действовать. К этим трем пунктам можно добавить еще много разных аспектов, например участие Франции в этом процессе, страны, которая не осудила возмутительное решение Международного уголовного суда в Гааге. Я понимаю, что есть разные аспекты. Есть США, есть международное давление, но в целом это не хорошее для Израиля соглашение", – сказал Амихай Шикли.

По мнению министра, ошибкой является и тот факт, что это соглашение не было вынесено на обсуждение и голосование правительства."Я против этого соглашения с десятью восклицательными знаками. Премьер-министр знает мою позицию, и не только он. Была назначена встреча с премьер-министром, однако из-за стечения обстоятельств эта встреча не состоялась", – добавил Амихай Шикли.

Единственной "светлой точкой" Амихай Шикли считает тот факт, что в течение 60 ближайших дней силы ЦАХАЛа остаются на территории Ливана. "Это означает, что если противник совершит ошибку, у нас будет возможность что-то поменять, сделать какие-то выводы. Свобода действий армии, гарантированная США, это безусловно важно, я ни в коем случае не принижаю важность этого фактора, но мое мнение, мой подход заключаются в том, что пребывание на территории, удержание территории являются определяющим. Есть места – вблизи Метулы, в Кфар-Киле и др. – где возвращение шиитских жителей совершенно недопустимо", – добавил Шикли.

Несмотря на критику, Амихай Шикли не считает, что начался обратный отсчет к новой войне с "Хизбаллой". "Этой организации нанесен тяжелейший удар. Я не считаю, что это соглашение при всех его недостатках и минусах свидетельствует о нашем поражении. "Хизбалле" нанесена серия тяжелейших ударов. Те, кто был на месте и видел деревни, находящиеся на первом уровне от границы с Израилем, знает, что эти населенные пункты по сути стерты, коммуникации там уничтожены, и потребуется очень много времени для того, чтобы их восстановить. Бесспорно есть достижения, однако все будет зависеть от того, как Израиль отреагирует на первое нарушение соглашения. Опыт прошлого говорит нам о том, что далеко не всегда мы реагируем быстро и жестко. Поэтому лучше было бы изначально создать буферную зону, для того, чтобы не допустить возможности восстановления позиций террористов".

По словам Шикли, ситуацию надо оценивать в перспективе 10-15-20 лет. "Мы не знаем, какое правительство будет в Израиле, и как оно будет реагировать. Я бы предпочел, чтобы у нас изначально была буферная зона, в качестве некоего гаранта. Она не должна быть глубокой, не более двух километров, и то не везде, зависит от топографии. Но такая зона необходима", – сказал Шикли. По его словам, сейчас правительство Израиля сдает экзамен на серьезность своих намерений. "Очень непросто открыть огонь после того, как ты прекратил огонь", – считает он.

Касаясь ситуации в Газе, Шикли говорит о том, что она кардинально отличается от того, что мы наблюдаем в Ливане. "ХАМАС практически разгромлен. Только во время последней операции на севере сектора были уничтожены более 1500 террористов, 1100 взяты в плен. К сожалению, мы дорого заплатили за эту операцию, в ходе нее погибли наши солдаты. Но с военной точки зрения ХАМАС находится в совершенно иной ситуации, чем "Хизбалла". Большинство боевиков "Хизбаллы" бежали на север Ливана, скрылись. Боевики ХАМАСа никуда не бежали, большинство их либо уничтожены, либо взяты в плен. Контроль за частью "Филадельфийского коридора" также останется под контролем Израиля. Главная и самая серьезная задача в Газе – это происходящее в сфере гражданского управления сектором, распределения гуманитарной помощи и тому подобное. В этом отношении многое меняется, и я надеюсь, что смена власти в США поспособствует процессу изъятия рычагов гражданской власти в Газе".