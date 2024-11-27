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Израиль

Война в Газе в ночь на 27.11.2024: интенсивность боевых действий возросла

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 27 ноября 2024 г., 06:44 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 06:49
Война в Газе в ночь на 27.11.2024: интенсивность боевых действий возросла
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 27 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям на севере и юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий возросла.

На севере сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в Байт-Лахии и в других районах северной части сектора; источники в Газе сообщали о двух убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели на улице Ан-Нафак в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию около больницы "Камаль Адуан".

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Рафахе.

Источники в Газе сообщали, что в результате удара ЦАХАЛа по зданию в городе Газа был убит "проповедник" Джихад Хамис Абу Дийя ("Абу Ашраф").

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 27 ноября.

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