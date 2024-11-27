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Израиль

Ночью, перед перемирием, ЦАХАЛ нанес удары по "Хизбалле" на всей территории Ливана

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 27 ноября 2024 г., 06:39 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 06:43
Ночью, перед перемирием, ЦАХАЛ нанес удары по "Хизбалле" на всей территории Ливана
AP Photo/Bilal Hussein

В ночь на 27 ноября, в течение нескольких часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ наносил удары по целям в Ливане.

Ливанские источники сообщали, что ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в южных пригородах Бейрута, в частности в районе Аль-Джанах.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Бекаа, на востоке Ливана.

Сирийские источники сообщали, что ВВС ЦАХАЛа наносили удары по законным и незаконным пограничным переходам на границе Сирии и Ливана.

На юге Ливана ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Айта аш-Шааб, Аль-Каузахе, Ханине, Ан-Накуре.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передавал: за последние часы перед перемирием артиллерия и танки ЦАХАЛа выпустили более 200 снарядов по целям в Кфар-Киле, на юге Ливана.

Отметим, что "Хизбалла" ночью не атаковала или почти не атаковала. Было одно сообщение о падении БПЛА в Нижней Галилее (сигнала тревоги не было).

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