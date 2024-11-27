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Израиль

ЦАХАЛ: накануне перемирия был ликвидирован начальник оперотдела авиационных сил "Хизбаллы"

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 ноября 2024 г., 13:04 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 13:16
Завод по производству БПЛА под жилым домом в Дахии
Пресс-служба ЦАХАЛа
Подземный цех по производству БПЛА под жилым домом в Дахии
Пресс-служба ЦАХАЛа
Ликвидированное авиационное подразделение "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что вечером 26 ноября в Бейруте израильскими ВВС был ликвидирован руководитель оперативного отдела авиационного подразделения "Хизбаллы" Джафар Али Самаха, отвечавший за запуски БПЛА и крылатых ракет в сторону Израиля.

В сообщении отмечается, что 127-е авиационное подразделение "Хизбаллы" было создано под руководством Ирана, который обеспечивал поставки беспилотников и крылатых ракет.

С начала операции "Стрелы севера" ВВС ЦАХАЛа атаковали около 200 объектов этого подразделения "Хизбаллы", были уничтожены более 150 стартовых позиций для БПЛА, около 20 складов вооружения, где хранились БПЛА и крылатые ракеты, около 30 штабов, используемых подразделением, и четыре цеха по производству и сборке БПЛА и крылатых ракет. В итоге "Хизбалла" потеряла около 70% своих беспилотников и около 30 крылатых ракет.

26 сентября 2024 года в результате удара ВВС ЦАХАЛа в Бейруте был ликвидирован командир авиационного подразделения "Хизбаллы" Мухаммад Хусейн Сарур "Абу Салах", а месяц спустя – начальника сектора "Северный Литани" этого подразделения Хаджер аль-Абд Бахаджи.

Израиль
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