ЦАХАЛ: накануне перемирия был ликвидирован начальник оперотдела авиационных сил "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщил, что вечером 26 ноября в Бейруте израильскими ВВС был ликвидирован руководитель оперативного отдела авиационного подразделения "Хизбаллы" Джафар Али Самаха, отвечавший за запуски БПЛА и крылатых ракет в сторону Израиля.

В сообщении отмечается, что 127-е авиационное подразделение "Хизбаллы" было создано под руководством Ирана, который обеспечивал поставки беспилотников и крылатых ракет.

С начала операции "Стрелы севера" ВВС ЦАХАЛа атаковали около 200 объектов этого подразделения "Хизбаллы", были уничтожены более 150 стартовых позиций для БПЛА, около 20 складов вооружения, где хранились БПЛА и крылатые ракеты, около 30 штабов, используемых подразделением, и четыре цеха по производству и сборке БПЛА и крылатых ракет. В итоге "Хизбалла" потеряла около 70% своих беспилотников и около 30 крылатых ракет.

26 сентября 2024 года в результате удара ВВС ЦАХАЛа в Бейруте был ликвидирован командир авиационного подразделения "Хизбаллы" Мухаммад Хусейн Сарур "Абу Салах", а месяц спустя – начальника сектора "Северный Литани" этого подразделения Хаджер аль-Абд Бахаджи.