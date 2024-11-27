Соглашение о прекращении огня в Ливане вступило в силу

В среду, 27 ноября, в 4:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня в Ливане. О перемирии на северном фронте объявлено впервые 8 октября 2023 года, когда "Хизбалла" вступила в войну против Израиля, поддержав ХАМАС в Газе.

Последняя тревога "Цева адом" на севере была зафиксирована в 23:23 26 ноября. Ночью попыток обстрелов или атак с применением БПЛА не было.

Ливанские источники сообщали, что в течение нескольких часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ наносил удары по целям в Ливане. ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в южных пригородах Бейрута, в частности в районе Аль-Джанах. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Бекаа, на востоке Ливана. Сирийские источники сообщали, что ВВС ЦАХАЛа наносили удары по законным и незаконным пограничным переходам на границе Сирии и Ливана. На юге Ливана ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Айта аш-Шааб, Аль-Каузахе, Ханине, Ан-Накуре. Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передавал: за последние часы перед перемирием артиллерия и танки ЦАХАЛа выпустили более 200 снарядов по целям в Кфар-Киле, на юге Ливана.

Ливанские СМИ вскоре после 4 утра сообщили: беженцы начинают возвращаться в свои дома на юге Ливана.

Накануне вечером члены военно-политического кабинета Израиля одобрили соглашение о прекращении огня. Из канцелярии премьер-министра сообщили, что решение было утверждено большинством голосов: 10 министров – "за", один против.

"Израиль ценит вклад США в этот процесс и сохраняет за собой право противодействовать любой угрозе своей безопасности", – говорилось в сообщении пресс-службы канцелярии Нетаниягу.

Против соглашения проголосовал только министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Президент США Джо Байден начал свое заявление, посвященное соглашению, со слов: "У меня хорошие новости с Ближнего Востока. Я говорил с премьер-министрами Израиля и Ливана, и они подтвердили свое согласие с предложением о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой". Байден в своем выступлении подчеркнул: если "Хизбалла" нарушит соглашение, Израиль имеет право реализовать свое право на самооборону, отметив, что Израиль также должен уважать суверенитет Ливана и дать ему возможность "начать все сначала". Президент США также коснулся ситуации вокруг сектора Газы. Он сказал, что у ХАМАСа сейчас имеется выбор, и единственный путь завершить конфликт – это освободить удерживаемых заложников и прекратить боевые действия. Байден заявил, что в ближайшие дни США вместе с Египтом, Турцией и Катаром попытаются добиться прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газы. Джо Байден также сказал, что его администрация по-прежнему готова продвигать "историческое соглашение", которое приведет к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Президент США выразил надежду, что ливанское соглашение, в случае его успеха, приблизит наступление мира на Ближнем Востоке.

Ливанские СМИ сообщают о телефонном разговоре премьер-министра Наджиба Макати с президентом США Джо Байденом, в ходе которого он поблагодарил Вашингтон за поддержку Ливана и усилия, предпринятые Амосом Хохштейном для продвижения соглашения о прекращении огня.

Вечером 26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с официальным заявлением для СМИ, в котором сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном. Глава правительства подчеркнул, что война завершится лишь с возвращением всех заложников. Затем он обратился к жителям севера Израиля, сказав, что он гордится их стойкостью и мужеством. По словам премьера, Израилю удалось добиться впечатляющих результатов в ходе войны против "Хизбаллы", уничтожено огромное количество оружия, уничтожены пути доставки оружия, уничтожено значительное количество террористической инфраструктуры. Нетаниягу добавил, что его главная задача – не допустить обретения Ираном ядерного оружия, подчеркнув, что борьба с Ираном будет продолжена. "Коснемся нашего седьмого фронта – Ливана. "Хизбалла" атаковала нас после "черной субботы" и получила жесточайший ответный удар, – подчеркнул Нетаниягу. – Мы уничтожили террористическую систему "Хизбаллы", взращиваемую годами и десятилетиями, мы уничтожили огромное количество ракет и фабрики по производству ракет, мы уничтожили руководство "Хизбаллы", мы нанесли им удар, от которого они будут оправляться десятилетиями".

Нетаниягу подчеркнул, что Израиль оставляет за собой право на полную свободу военного ответа на любое поползновение, и США согласны с этим.

По словам главы правительства, продолжительность соглашения будет зависеть исключительно от происходящего в Ливане. "И на любую попытку напасть на нас мы жестко ответим", – подчеркнул глава правительства. Он добавил, что Израиль будет иметь полную свободу военных действий, в том числе на территории Ливана. Любое действие "Хизбаллы" повлечет за собой немедленную атаку, будь то перевозка оружия, попытка восстановить террористическую инфраструктуру, производство ракет или ракетные запуски. По словам Нетаниягу, он решил пойти на соглашение с Ливаном по нескольким причинам, включая достигнутые цели и серьезное ослабление "Хизбаллы", перебои с поставками оружия и боеприпасов Израилю, которые грозят усугубиться а также тот факт, что Израилю удалось отрезать "Хизбаллу" от ХАМАСа и разбить целостность антиизраильских фронтов.