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Израиль

Умер Шалом Нагар, казнивший Адольфа Эйхмана в 1962 году

Холокост
время публикации: 27 ноября 2024 г., 15:11 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 15:11
Судебный процесс над Адольфом Эйхманом
AP Photo

Шалом Нагар, человек, который привел в исполнение смертный приговор против Адольфа Эйхмана в 1962 году, скончался накануне, 26 ноября, в возрасте 88 лет. Повешение "архитектора Холокоста" Адольфа Эйхмана стало первым и единственным случаем исполнения закона о смертной казни в Государстве Израиль.

Шалом Нагар родился в Йемене в 1936 году, в детстве он осиротел, а в 12-летнем возрасте репатриировался в Израиль. Отслужив в десантных войсках, он начал работать тюремным охранником в Службе тюрем (ШАБАС). После того, как агенты "Мосада" смогли похитить в Аргентине и доставить в Израиль нацистского преступника Адольфа Эйхмана, Нагар был назначен его охранником.

Выбирая охранников, власти намеренно избегали нанимать евреев-ашкеназов, поскольку многие из них пережили Холокост и потеряли своих близких. Из опасения, что Эйхман будет отравлен, Нагар должен был пробовать предназначенную для заключенного еду, и если через две минуты с ним все было в порядке, поднос разрешали передать Адольфу Эйхману.

Нагар привел в исполнение вынесенный Эйхману смертный приговор, после чего вместе с другими надзирателями он положил труп нацистского преступника на носилки и перенес в крематорий. Прах Эйхмана был развеян над морем.

Как сообщает "Гаарец", Шалом Нагар рассказывал, что он годами страдал от посттравматического стрессового расстройства и ночных кошмаров.

После казни Эйхмана Нагар вернулся к религии, выучился на резника ("шойхета"), и в восьмидесятых годах, когда израильский суд приговорил к смертной казни Ивана Демьянюка, Нагар отказался быть и его палачом. Позднее БАГАЦ отменил приговор против Демьянюка, он был осужден в в 2011 году в Германии и умер до начала отбывания наказания.

Израиль
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