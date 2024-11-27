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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 27.11.2024: операции в Тубасе, Сальфите, Калькилии

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 27 ноября 2024 г., 06:49 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 06:54
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 27.11.2024: операции в Тубасе, Сальфите, Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 ноября действовали в Сальфите, Тубасе, Калькилии, около Шхема (в Байт-Фурике), около Рамаллы (в Турмус-Айе, Аль-Мазра аль-Гарбии).

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 ноября.

Израиль
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