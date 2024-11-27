Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 27.11.2024: операции в Тубасе, Сальфите, Калькилии
время публикации: 27 ноября 2024 г., 06:49 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 06:54
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 27 ноября действовали в Сальфите, Тубасе, Калькилии, около Шхема (в Байт-Фурике), около Рамаллы (в Турмус-Айе, Аль-Мазра аль-Гарбии).
Происходили столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 27 ноября.