Внимание, розыск: пропал 42-летний Адель аль-Шули из Старого города в Иерусалиме

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 42-летний Адель аль-Шули, житель района Баб Хута в мусульманском квартале Старого города в Иерусалиме. В последний раз его видели во вторник, 26 ноября, на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, черная борода, был в черной куртке.

Любую информацию просят сообщать по телефонам 100 или по телефону полицейского участка района Давид 02-6226262.