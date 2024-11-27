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Израиль

Внимание, розыск: пропал 42-летний Адель аль-Шули из Старого города в Иерусалиме

Полиция
Розыск
Иерусалим
время публикации: 27 ноября 2024 г., 17:13 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 17:13
Внимание, розыск: пропал 42-летний Адель аль-Шули из Старого города в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 42-летний Адель аль-Шули, житель района Баб Хута в мусульманском квартале Старого города в Иерусалиме. В последний раз его видели во вторник, 26 ноября, на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, черная борода, был в черной куртке.

Любую информацию просят сообщать по телефонам 100 или по телефону полицейского участка района Давид 02-6226262.

Израиль
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