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Израиль

ЦАХАЛ запрещает передвижения южнее Литани с 17:00 до 07:00

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 27 ноября 2024 г., 17:05 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 17:05
ЦАХАЛ запрещает передвижения южнее Литани с 17:00 до 07:00
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал сообщение для ливанцев о категорическом запрете перемещаться на юг к эвакуированным деревням или к позициям ЦАХАЛа.

Он также подчеркнул о запрете любых передвижений южнее реки Литани с 17:00 во вторник, 27 ноября, до 07:00 в среду, 28 ноября. "ЦАХАЛ остается на позициях в Южном Ливане согласно условиям соглашения о прекращении огня и будет жестко реагировать на нарушения соглашения", – подчеркивает Эдраи.

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