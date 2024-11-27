ЦАХАЛ запрещает передвижения южнее Литани с 17:00 до 07:00

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал сообщение для ливанцев о категорическом запрете перемещаться на юг к эвакуированным деревням или к позициям ЦАХАЛа.

Он также подчеркнул о запрете любых передвижений южнее реки Литани с 17:00 во вторник, 27 ноября, до 07:00 в среду, 28 ноября. "ЦАХАЛ остается на позициях в Южном Ливане согласно условиям соглашения о прекращении огня и будет жестко реагировать на нарушения соглашения", – подчеркивает Эдраи.