"Хорошего решения для Газы нет". Видеоинтервью с Юлием Эдельштейном

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию интервью с Юлием Эдельштейном ("Ликуд"), главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Беседовал политический обозреватель Габи Вольфсон.

В ходе интервью обсуждались вопросы войны в Газе и Ливане, тема возможного соглашения, которое бы привело к освобождению заложников, удерживаемых террористами. Особое внимание было уделено теме "следующего дня (после войны) в Газе". Высказывались мнения о законе о призыве ультраортодоксов и скандалах об утечках секретной информации.

"Ни Афганистан, ни Фаллуджа – ничто не может сравниться с тем, что происходит в Газе", – говорит Эдельштейн, ссылаясь на мнение высокопоставленных в прошлом военных из разных стран, включая США.

Юлий Эдельштейн, отвечая на вопросы по поводу "следующего дня в Газе", сообщил, что эту тему начали обсуждать вскоре после начала войны. Однако на том этапе он настаивал на том, чтобы эти дискуссии не были публичными – прежде всего, чтобы не вносить раскол в ряды солдат и офицеров, воюющих в Газе, и не нанести ущерб боеспособности ЦАХАЛа. Сейчас ситуация иная, эти планы обсуждаются публично. Эдельштейн говорит об одном из вариантов, подчеркивая: "Хорошего решения для Газы нет". Он также отмечает: "Властные структуры ХАМАСа пострадали гораздо меньше, чем военные структуры ХАМАСа".

О заложниках. "Новой героической операции Энтеббе не будет... Придется идти на соглашение".

По Ливану. "Меня интересует в соглашении только один пункт: это свобода действий израильской армии", – заявляет Эдельштейн, соглашаясь с тем, что "Хизбалла" рано или поздно нарушит условия договора.

По закону о призыве. "Надо найти компромисс". Эдельштейн верит в то, что можно найти решение, которое поможет спасти израильское общество. Он объясняет, что в чем суть его разногласий по этому вопросу с армией и лидерами ультраортодоксов.