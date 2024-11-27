Даниэль Хагари: "Соглашение реализуется поэтапно, Южный Ливан контролируется ЦАХАЛом"

В среду вечером пресс-секретарь Армии Обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с официальным заявлением. "Ранним утром вступило в силу соглашение о прекращении огня с Ливаном, – заявил он. – в том виде, в каком оно было утверждено главой правительства, министром обороны и кабинетом. Задача ЦАХАЛа – выполнить это соглашение".

"ЦАХАЛ действует решительно, в ответ на любое нарушение последует атака, – продолжил Хагари. – Силы Армии Обороны Израиля до сих пор занимают позиции на юге Ливана, в деревнях и в районах, из которых будет затем произведен постепенный вывод войск в соответствии с условиями соглашения. Боевые самолеты ВВС Израиля продолжают летать в небе Ливана, собирают разведывательную информацию и готовятся действовать тогда и так, как потребует ситуация".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа подчеркнул, что в течение ближайших недель будет заново создана зона обороны и защиты с учетом ошибок, допущенных в прошлом. Хагари подчеркнул, что в первый день действия соглашения израильские войска четко действовали в соответствии с его условиями. Когда было зафиксировано приближение подозреваемых к территории, доступ на которую запрещен, из задержали и применили предупредительный огонь.

"Сегодня мы также уничтожили террористов, – продолжил пресс-секретарь ЦАХАЛа. – Израильские военнослужащие размещены в различных районах Южного Ливана. Жители Южного Ливана, обратите внимание: внимательно посмотрите на эту карту. Мы находимся на этой территории и активно действуем на ней".

Хагари подчеркнул, что присутствие в помеченных на карте районах вооруженных людей является нарушением соглашения, и каждый вооруженный боевик будет уничтожен или пленен. "Сегодня мы предотвращали нарушения, уничтожали террористов "Хизбаллы", мы арестовали и взяли в плен подозреваемых в деревне Тир-Харфа, и в настоящий момент они допрашиваются, – заявил он. – И мы не позволим движение транспорта в ночное время суток на данной территории".

"Жители Ливана, – вновь обратился к ливанцам пресс-секретарь ЦАХАЛа. – В течение всей войны вы видели: мы делаем именно то, что мы сказали. Для вашей собственной безопасности мы призываем вас не приближаться к территории, на которой находятся наши вооруженные силы. Соглашение о прекращении огня предполагает постепенное выполнение, и мы уведомим вас, когда можно вернуться в этот район".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа напомнил, что в течение последнего года израильские силы действовали против пяти ключевых столпов организации "Хизбалла" – "той самой организации, которая ввергла Ливан в то состояние, в котором он находится сейчас". "Мы атаковали ракетные возможности "Хизбаллы", мы атаковали ее стратегические системы, мы ликвидировали руководство организации и нанесли серьезный удар по цепочке командования и контроля над группировкой, – отметил Хагари. – Мы нанесли удар по ее возможностям вооружаться и обеспечивать снабжение, и мы нанесли мощнейший удар по возможностям "Хизбаллы" реализовать свой план вторжения на нашу территорию: этот план был детально разработан и готов к действию по первому же приказу".

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ действовал против "Хизбаллы" в соответствии с тщательно разработанным планом, используя оперативные возможности, комбинации, дерзко и решительно, нанося удары в любой точке Ливана, в частности и Ближнего Востока, в целом. "Мы существенно ослабили "Хизбаллу", нанеся ей очень тяжелый удар, – отметил Даниэль Хагари. – Мы нанесли удар по угрозе, которую "Хизбалла" годами выстраивала, нацеливая на нашу страну и наших граждан".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа напомнил, что "Хизбалла" это стратегический проект иранского режима, в который иранское руководство многие годы вкладывало огромные ресурсы, силы и средства, огромные суммы, вооружения и людей. По словам Хагари, иранский режим лишился стратегической угрозы, которую так долго создавал у границ Израиля.

Хагари пояснил, что ракетная угроза была существенно снижена благодаря атакам на склады вооружений "Хизбаллы". ЦАХАЛ обнаружил тысячи ракет, которые были уничтожены как с земли, так и с воздуха. "И сегодня мы обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы в одной из деревень, где мы все еще действуем", – заявил он. Он отметил, что израильским силам удалось найти и уничтожить морские ракеты, объекты по производству оружия и подразделение, которое несло ответственность за запуски ударных беспилотников по территории Израиля.

"Вчера мы уничтожили начальника операционного отдела авиационных сил "Хизбаллы" в ходе авиаудара по Дахии. В течение войны мы уничтожили около 70% запаса беспилотников, которыми располагало это подразделение, – продолжил Хагари. – В ночь на среду, за несколько часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня, мы нанесли мощные удары по 120 целям на территории Ливана. Одной из этих целей был ключевой для "Хизбаллы" завод по производству ракет, он располагался в Ливане неподалеку от границы с Сирией. Мы продолжительное время следили за этим объектом".