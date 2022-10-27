Израиль и Украина обменялись разведывательной информацией об иранских БПЛА. Герцог сообщил о передаче "нелетальных" технологий

Израиль и Украина обменялись разведывательной информацией об иранских беспилотных летательных аппаратах, применяемых армией РФ на украинской территории, сообщает радиостанция "Кан Бет".

Официальные лица в Киеве выражают удовлетворение сотрудничеством и заявляют: "Мы надеемся, что это начало нового этапа в отношениях между нашими странами".

На этом фоне президент Израиля Ицхак Герцог, в ходе визита в США передавший администрации Джо Байдена пакет документов, доказывающий применение против Украины российскими военными иранских БПЛА, в интервью CNN заявил, что Израиль передал Украине некие "нелетальные" технологии. При этом он отметил, что есть "вещи", которые Израиль не может предоставить Украине "со стратегической и технической точек зрения". По мнению Герцога, обвинения в адрес Израиля по поводу неоказания помощи Украине несправедливы. Он отметил, что есть вооружения, которые даже США и Европа отказываются поставлять Украине.

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Власти Украины после вторжения российской армии (24.02.2022) добиваются от правительства Израиля помощи не только гуманитарного, но и военного характера. Однако на данном этапе Израиль воздерживается от поставок вооружений Украине.