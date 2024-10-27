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Израиль

"Хизбалла" издала "приказ об эвакуации 25 населенных пунктов на севере Израиля"

время публикации: 27 октября 2024 г., 06:56 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 06:59
"Хизбалла" издала "приказ об эвакуации 25 населенных пунктов на севере Израиля"
AP Photo/Vahid Salemi

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" через соцсети и СМИ распространила "приказ", в котором заявила, что 25 населенных пунктов на севере Израиля "стали законными военными целями" и должны быть эвакуированы.

В данном случае "Хизбалла" копирует действия ЦАХАЛа: перед нанесением ударов по целям в Ливане арабский отдел Армии обороны Израиля зачастую распространяет через соцсети и СМИ, а также с помощью телефонных обращений, предупреждения о необходимости эвакуации мирного населения.

В "приказе", который опубликовала "Хизбалла", перечислены израильские населенные пункты, расположенные на удалении от 3 до 22 км от границы с Ливаном, в которых живут около 200 тысяч израильских граждан. "Хизбалла" заявляет, что фактически эти населенные пункты стали "военными форпостами", где дислоцируются силы ЦАХАЛа, а потому будут атакованы.

"Хизбалла" обстреливает север Израиля с 8 октября 2023 года. В последнее время "Хизбалла" пытается атаковать цели и в центре Израиля.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям на всей территории Ливана.

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